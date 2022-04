CASERTA – Si chiamava Felice Bervicato l’uomo deceduto ieri sera in via Roma a Caserta (CLICCA QUI) dopo un volo dal balcone della sua abitazione al terzo piano. Aveva 73 anni ed era originario di Caivano, ma viveva a Caserta in un appartamento nei pressi della pizzeria Sunrise.

Sul caso indagano i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Caserta. Non si esclude l’ipotesi del gesto estremo.