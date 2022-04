LE FOTO. CASERTA Muore dopo volo dal terzo piano. Tragedia nella centralissima via Roma

Nulla da fare per il settantenne, caduto dal terzo piano della sua abitazione, nei pressi del ristorante Sunrise. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e 118

CASERTA E’ caduto dal balcone al terzo piano della sua abitazione nella centralissima via Roma, all’altezza della pizzeria Sunrise. Ilo 70enne è morto sul colpo. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Caserta che non hanno potuto fare altro che forzare la porta d’ingresso dell’abitazione per metterla in sicurezza, la polizia municipale, i carabinieri ed il 118.