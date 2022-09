CASERTA Il colonnello Manuel Scarso nuovo comandante provinciale dei carabinieri

Al fianco di Scarso i nuovi capi del Gruppo di Aversa Pasquale Sasso Iovene, del Nucleo Investigativo Gianluca Galiotta e il capo del Reparto operativo Salvatore Sferlazza.

CASERTA Si e’ presentato alla stampa il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Caserta, il colonnello Manuel Scarso, 49 anni di Modica (Ragusa), negli ultimi tre anni a capo dell’ufficio comunicazione del Comando Generale e portavoce del Comandante Generale, con incarichi operativi all’attivo, in particolare a Messina, e un passato nel giornalismo, che peraltro non ha mai abbandonato.

“Sono un figlio di Pif perche’ ho deciso di fare il carabiniere, seguendo le orme di mio padre che era un appuntato, durante il periodo delle stragi dei primi anni 90, mentre facevo uno stage al Giornale di Sicilia” racconta Scarso, con un riferimento al noto film “La mafia uccide solo d’estate” dell’attore siciliano Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif.

Per Scarso c’e’ ora l’incarico in un territorio che lui stesso definisce “zona di frontiera” come il Casertano. “Sono onorato di questo incarico – ha detto ai giornalisti nel Comando Provinciale di via Laviano – e c’e’ l’entusiasmo di essere in una zona cosi’ impegnativa. Il Comando di Caserta ha messo a segno negli anni importanti operazioni contro la criminalita’, la macchina e’ la stessa che miglioreremo se le esigenze lo richiederanno. Tra le priorita’ la lotta alla criminalita’ organizzata con attenzione alle infiltrazioni, la lotta a quella predatoria, ovvero ai reati di particolare sensibilita’ per i cittadini, con la presenza costante delle pattuglie sul territorio, che saranno aumentate. Abbiamo 62 stazioni che devono essere la casa del cittadino. Bisogna poi inculcare nei giovani la cultura della legalita’; far capire loro il disvalore della criminalita’, altrimenti cresceremo futuri criminali”.

Al fianco di Scarso i nuovi capi del Gruppo di Aversa Pasquale Sasso Iovene e del Nucleo Investigativo Gianluca Galiotta, e il capo del Reparto operativo Salvatore Sferlazza.