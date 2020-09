CASERTA. Il comune si arrende: Villa Maria Carolina andrà in mano ai privati

CASERTA – Dopo che nei giorni scorsi il comune di Caserta ha dato in gestione Piazza Pitesti e il campo di calcetto del rione Vanvitelli alla parrocchia del Buon Pastore di Don Antonello Giannotti, altri pezzi della città finiranno in mano private. Infatti, per i prossimi cinque anni, verrà consegnata la gestione della Villa Maria Carolina d’Asburgo, quella, per capirci, che si trova a due passi dalla Reggia di Caserta.

Il comune richiede a chi si presenta per la gestione di questo enorme spazio verde anche un progetto di riqualificazione, obiettivo che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Marino, evidentemente, non è riuscito a raggiungere, considerando solo la penuria di eventi e di attività svolte all’interno del parco.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate non oltre le ore 12 del 30 settembre, quindi, poco meno di 20 giorni per presentare un progetto convincente agli occhi del responsabile del procedimento, l’onnipresente dirigente comunale Franco Biondi.

L’AVVISO PUBBLICATO DAL COMUNE DI CASERTA