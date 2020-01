CASERTA. IL SECONDO COLPO ALLE POSTE. Domattina si chiude un tratto di corso Giannone. ECCO QUALE E DA CHE ORA

CASERTA (red.cro.) – Considerata la richiesta della Questura di Caserta riguardante la sospensione del traffico veicolare in Corso Pietro Giannone nel tratto compreso tra Via Sant’Antonio da Padova e Via Giovanni Maria Bosco, il comune di Caserta ha ordinato, dalle ore 09:00 a cessata esigenza del 09 gennaio 2020, la chiusura al traffico veicolare, eccetto mezzi di soccorso, di emergenza e tpl, di corso Pietro Giannone nel tratto compreso tra l’incrocio con via Sant’Antonio da Padova e via Giovanni Maria Bosco.

Il raid – CLICCA PER VEDERE LE FOTO E LEGGERE I DETTAGLI – e’ avvenuto nel primo pomeriggio, durante la pausa pranzo. I banditi, è emerso dai primi accertamenti effettuati dalla Polizia di Stato, sono entrati da un foro praticato nel pavimento di un locale del retro. In quel momento nell’ufficio, chiuso al pubblico, c’erano la direttrice e alcuni impiegati, che alla vista del malviventi, sono fuggiti; una dipendente si e’ chiusa in bagno. L’azione e’ durata pochi minuti, anche perché la gran parte dei contanti sembra fosse già in cassaforte.