CASERTA In consiglio comunale approda il bilancio consolidato, la minoranza affila le armi

La seduta convocata per il 19 e 21 novembre prossimi. L’assessora Gerardina Martino illustrerà i conti consuntivi dell’ente per l’esercizio 2021. Donato Tenga non arretra: deve andare via

CASERTA E’ stato convocato per il 19 ed il 21 novembre prossimi, il consiglio comunale che dovrà approvare il bilancio consolidato dell’Ente per l’esercizio finanziario 2021, già approvato con delibera di giunta 191 del 19/10/2022. A presentarlo ai consiglieri di maggioranza e di opposizione sarà , ovviamente, l’assessore al ramo Gerardina Martino, sulla quale non poche critiche sono piovute, negli ultimi giorni, da parte di Donato Tenga.

Il consigliere di maggioranza, eletto nella lista Origini non riconosce, infatti, quale assessore in propria quota, la Martino. Tenga ha chiesto a chiare lettere al sindaco Carlo Marino, di revocarle l’incarico o, quanto meno, che la sua nomina non sia più attribuibile al gruppo di Origini (oltre a Tenga, anche il consigliere Francesco Guida).

Il primo cittadino, che dovrà, prima o poi, sostituire il dimissionario Luigi Bosco con l’esponente di Noi campani Antonio De Lucia, nel rimaneggiare la giunta, potrebbe spostare la Martino, “a carico”, magari, di quel Partito democratico in cui si riconosce la stessa assessora, vicina al presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero. La richiesta di Tenga è stata, finora, inascoltata e va, in qualche modo, ad intersecarsi con la prossima nomina del collegio dei revisiori dei conti. Il presidente in pectore di quest’organismo dovrebbe essere, infatti, Giuseppe Balbi amico, pare, dello stessa Tenga. Qualche consigliere comunale di maggioranza “sospetta” che il nome di Balbi sia stato fatto proprio da Tenga e che la sua nomina potrebbe far cadere la richiesta di rimozione di Gerardina Martino. Tenga, dal canto suo, nega tutto ciò e sembra fermo nel suo proposito: la Martino deve andare via. Punto e basta.