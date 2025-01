CASERTA. In giro con un coltello nei pressi della stazione, denunciata 63enne

La polizia ha denunciato la 63enne dopo averla disarmata

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato una donna di 63 anni, di origine ucraine, per il possesso di un coltello.

In occasione dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nell’area della stazione ferroviaria di Caserta, la Squadra Volante è intervenuta in piazza Garibaldi, in seguito alla segnalazione di alcuni passanti che avevano visto la donna maneggiare un’arma bianca. Sul posto, i poliziotti hanno rintracciato la persona, trovandola in possesso di un coltello da cucina. È stata disarmata ed accompagnata in Questura.

All’esito degli accertamenti, è stata denunciata in stato di libertà per il possesso dell’arma. Sono in fase istruttoria le procedure finalizzate anche all’emissione della misura del c.d. daspo urbano.