CASERTA. Incendio sui binari. Traffico ferroviario bloccato per Salerno

Disagi per i pendolari

CASERTA – Circolazione ferroviaria in tilt, nel pomeriggio di oggi, 29 giugno, per un incendio divampato tra Nola e la provincia di Caserta. Le fiamme si sono estese fino ad arrivare sui binari, bruciando alcuni cumuli di sterpaglie. Il fumo che si è sprigionato ha reso impossibile ai convogli di proseguire. Tanti i disagi per i pendolari.

I treni sono stati bloccati per permettere l’intervento dei soccorsi e dei tecnici della società che gestisce le ferrovie di stato per valutare i danni e ripristinare tutte le misure di sicurezza.