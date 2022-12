CASERTA. “Intimalente Film Festival”: presentata la XIII edizione. Il programma degli eventi al Teatro comunale

Diretto dall’antropologo Augusto Ferraiuolo e dal professor Pasquale Corrado il festival si svolgerà a Caserta dal 14 al 17 dicembre 2022 al Teatro Comunale.

CASERTA. Presentata al Comune di Caserta la XIII edizione di Inimalente Film Festival, che si svolgerà al Teatro Comunale di Caserta dal 14 dicembre. 3000 film, documentari, video d’arte iscritti a concorso da tutto il mondo. 12 finalisti che concorreranno al Premio della Giuria Tecnica (composta da Michele Citoni, giornalista, videomaker, MAVI/Museo Antropologico Visivo Irpino, Vincitore XI edizione Intimalente; Luca Gianfrancesco, regista; Michele Gravino, giornalista La Repubblica; Jenn Lindsay, John Cabot University, vincitrice XII edizione Intimalente; Lucia Monaco, Delegata Terza Missione Università Vanvitelli; Augusto Ferraiuolo, antropologo) Premio del Pubblico, Premio Scuola: dall’Australia all’Ecuador, dal Perù ad Hong Kong, dalla Filippine all’Ucraina, dalla Spagna alla Germania, dall’Irlanda all’Italia.

Sono questi i numeri della XIII edizione del Festival Internazionale di film etnografici “IntimaLente”, diretto dall’antropologo Augusto Ferraiuolo e dal professor Pasquale Corrado, che si svolgerà a Caserta dal 14 al 17 dicembre 2022 al Teatro Comunale. Festival che fin dalla nascita promuove il cinema documentaristico con particolare attenzione alle tematiche e alle metodologie antropologiche. Il festival ha respiro e dimensione internazionale, proponendosi come una delle più importanti rassegne cinematografiche di settore in Italia, con l’intenzione di rilanciare la vocazione culturale del territorio campano inserito come non mai nella dialettica globale/locale. Organizzato dal Comune di Caserta in con Olà Fabbrica Creativa aps gode del patrocinio e contributo della Regione Campania e della Campania Film Commission e dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Fuori concorso verranno presentati in anteprima il documentario “Il cielo di Sabra e Chatila” di Eliana Riva e il trailer di “Ritorno a Tora” di Luca Gianfrancesco. Inoltre con il progetto Doc Scuola ideato e diretto dal regista Rino Della Corte, decine di giovani studenti casertani hanno prodotto e realizzato due film-documentari che verranno presentati nella serata conclusiva del festival: “Casertaduemilaventidue” dell’Istituto Superiore “Enrico Mattei” e “Il giovane Luigi” dell’I.I.S Liceo Artistico San Leucio. Gli stessi studenti parteciperanno ad un Master Class con l’organizzatrice e produttrice esecutiva Maria Raffaella Faggiano. Alla presentazione sono intervenuti Carlo Marino, sindaco di Caserta, ribadendo che Intimalente può diventare veramente il festival del cinema di Caserta negli anni prossimi. Poi Enzo Battarra, assessore alla cultura, ha ripercorso la storia del festival e l’importanza artistica di esso. Augusto Ferraiuolo con Pasquale Corrado, direttori artistici, si sono soffermati sulla specificità che caratterizza Intimalente, sulla glocalizzazione del festival e sul respiro internazionale di questa manifestazione che sta, di anno in anno, diventando sempre più importante, ringraziando infine la Giuria Tecnica e tutti gli artisti che interverranno. Rino Della Corte, regista e già fondatore del Mitreo Film Festival, che due anni cura la regia e Doc Scuola, ha ringraziato le scuole ed i tanti studenti che hanno partecipato alla realizzazione di due docu-film auspicando che possano nascere con questa esperienza nuove leve per il cinema e la televisione italiana. Inoltre sono intervenuti Roberto Ricciardi, Presidente della BCC Terra di Lavoro San Vincenzo de’ Paoli che ha sottolineato l’importanza per il credito cooperativo di essere vicino e supportare gli eventi di qualità del territorio che possano far crescere la nostra Provincia. Infine, Roberto Papa, dirigente dell’Istituto Superiore Enrico Mattei di Caserta e Immacolata Nespoli, dirigente dell’I.I.S. Liceo Artistico di San Leucio hanno ringraziato sia il Festival ma anche i loro docenti e studenti che con entusiasmo stanno partecipando a questa nuova esperienza. E allora Intimalente Film Festival 2022 dal 14 al 17 dicembre al Teatro Comunale di Caserta, con ingresso libero.