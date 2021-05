CASERTA. La Brigata Garibaldi contro la talassemia. I militari dell’Esercito donano il sangue

CASERTA – Nei giorni scorsi, presso la Caserma “Ferrari Orsi” di Caserta, sede del Comando della Brigata bersaglieri ”Garibaldi”, si è concretizzata una giornata all’insegna della solidarietà e della generosità. Numerosi militari, infatti, hanno aderito ad una raccolta di plasma organizzata dall’Associazione “Leonardo Giambrone”, con il supporto dell’Associazione Volontari Italiana Donatori di Sangue (AVIS) che ha reso possibile la donazione, nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Tale iniziativa è nata a seguito del protocollo di intesa siglato nei mesi scorsi con la Fondazione Italiana Talassemia (FITHAD) dal Comandante del COMFOP Sud, Gen. C.A. Giuseppenicola Tota.

L’attività benefica, voluta e promossa dal Generale Massimiliano Quarto, in risposta alle richieste della dottoressa Angela Iacono, rappresentante dell’associazione “Leonardo Giambrone”, ha visto la partecipazione di 200 militari donatori che, nel corso dell’intera giornata e nel pieno rispetto delle normative e misure di sicurezza Covid-19, hanno donato il proprio sangue dimostrando, con un semplice gesto, come l’Esercito sia sempre vicino alla popolazione e continui a fronteggiare in ogni campo ed in maniera attiva ogni aspetto relativo all’emergenza sanitaria in atto.

Per l’occasione, sulla Piazza d’Armi della “Ferrari Orsi” è stato allestito un vero e proprio “centro di raccolta” con quattro auto emoteche dell’AVIS presenti, che ha consentito ai militari del Comando Brigata, dell’8° reggimento Bersaglieri, del 21° reggimento Genio, del Reparto Comando e Supporti Tattici e del personale del raggruppamento di Strade Sicure “Campania”, di prendere parte all’iniziativa.

Anche a Salerno il reggimento “Guide” 19° ha aderito all’iniziativa con molte donazioni presso l’ospedale “Ruggi d’Aragona”