CASERTA. “LA FOLLIA NON SI RUBA”: dopo la diffida a Carlo Marino ed Emiliano Casale, Dr Seduction invia la contraerei con tanto di striscione

Guarda le foto e leggi il testo della diffida all’utilizzo della delega alla “follia creativa” che il primo cittadino ha “regalato” al vice sindaco. Giuseppe Cirillo: “E’ mia proprietà intellettuale”

CASERTA Ha sostenuto il sindaco Carlo Marino al ballottaggio, con la promessa, scritta, dell’assessorato alla Follia. Purtroppo per lui, però, il primo cittadino non ha tenuto fede alla parola data e non solo non lo ha nominato in seno alla sua giunta, ma per di più ha “rubato” la sua idea e l’ha regalata al superassessore pluridelegato e vice sindaco Emiliano Casale.

Giuseppe Cirillo, dr Seduction per intenderci, non ci sta a tale tradimento e per questa ragione ha diffidato il sindaco Marino dall’utilizzare il termine “Follia Creativa” perché, spiega proprio Cirillo “è mia proprietà intellettuale”. In calce pubblichiamo la diffida di Cirillo che, però, non si è fermato a quella. Sabato mattina – in tanti l’avranno notato visto il cielo terso – un piccolo aereo arancione sorvolava il capoluogo e sullo striscione svolazzante a lettere cubitali si leggeva “La follia non si ruba”.

In quanto a originalità, a Giuseppe Cirillo non lo batte nessuno. E, proprio questa sua originalità oggi gli è stata “rubata”. Nel testo della diffida leggiamo che “l’idea dell’assessorato o delega alla follia è stata già inserita nelle recenti elezioni comunali di Roma, in cui sono stato candidato sindaco per il Partito delle buone maniere…. oggi inibisco il Comune di Caserta, il sindaco e la giunta di utilizzare delega alla follia creativa frutto unicamente della mia mente e della mia creatività”. Vi invitiamo a leggere il testo dell’intera diffida e pubblichiamo le foto del volo della follia di sabato mattina.