CASERTA. LA FOTO. Coppia scompare nel nulla: proseguono le ricerche di Luciano e Barbara

Chiunque avesse notizie dei due può contattare il numero 3803750918

CASERTA – Sono state avviate le ricerche della coppia di conviventi, Luciano Barba e Giuseppina De Luca, residenti a San Clemente, frazione di Caserta, di cui si sono perse le tracce, così come già vi abbiamo dato notizia ieri in un nostro primo lancio (clicca qui per leggere). I due con problemi di salute, lui non vedente, si sarebbero allontanati ieri dall’abitazione in cui venivano ospitati da qualche anno da un residente del posto.

Oggi si è tenuta in Prefettura una riunione di coordinamento per le operazioni di ricerca come previsto dal “Piano provinciale coordinato per la ricerca delle persone scomparse”. Impegnati nelle operazioni, dalle 14 di questo pomeriggio, i vigili del fuoco del comando provinciale sul posto con una sala operativa mobile, due esperti di topografia applicata al soccorso, unità cinofile, con l’ausilio di due squadre una proveniente da Caserta e una da Marcianise, insieme alla Protezione Civile. Le ricerche, tutt’ora in corso sono concentrate nella zona interpoderale alle spalle del policlinico.