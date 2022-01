CASERTA. LA FOTO Rischia la vita per le sue patate… saranno anche buone, ma è il caso di venderle al centro della carreggiata? Ovviamente vigili urbani inesistenti

La foto è stata scattata alle 15 di oggi pomeriggio. Il venditore ambulante è seduto, infreddolito, in via Eleuterio Ruggiero.

CASERTA Noi non abbiamo niente contro i venditori di patate o di altri ortaggi. Se sono buone, poi, ben vengano. Ma è il caso che questo venditore ambulante di patate di Avezzano – così ha scritto sul cartone – si sia posizionato giusto al centro di via Ruggiero? La foto è stata scattata alle 15 di oggi pomeriggio dal consigliere comunale Pio Del Gaudio. Il povero ambulante infreddolito, si vede, se ne sta rannicchiato sulla sedia. Probabilmente era lì fin dalla mattina, perché alle sue spalle si notano le strisce blu del parcheggio a raso a pagamento. Le auto, successivamente, saranno state spostate dai proprietari ma lui, imperterrito, non ha voluto spostare la sua mercanzia e lì è rimasto, a rischio di essere travolto da qualche distratto automobilista. Il tutto fa sorridere, certo. Ma ci fa anche pensare… Possibile che non sia passato di lì neppure un vigile urbano? Non per multarlo, ma almeno per farlo spostare. Ieri la polizia municipale ha festeggiato il protettore San Sebastiano e, finalmente, ci siamo resi conto che a Caserta qualche vigile c’è. Allora magari girassero un po’ di più per le strade del capoluogo, così si renderebbero conto che situazioni del genere ce ne sono tante, ma tante, ma tante…