CASERTA. Latitante in Italia e all’estero tenta di investire gli agenti dopo inseguimento mozzafiato. Ammanettato

CASERTA – Nel pomeriggio di ieri, 4 luglio 2019, la Polizia di Stato ha rintracciato e catturato Mahmut GEGA, albanese

di 25 anni, ricercato dal 2017 perché destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa



dal G.I.P. del Tribunale di Chieti in quanto gravemente indiziato del reato di furto in abitazione, continuato eaggravato.L’operazione di polizia ha visto la sua genesi in una segnalazione giunta dalla Polizia spagnola, attraversoil Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, che ha fornito importantissimi elementi sulfuggitivo e sul luogo dove lo stesso aveva potuto trovare rifugio. Immeditati accertamenti svolti dalleSquadre Mobili di Napoli e Caserta, che hanno operato in perfetta sinergia, hanno permesso di localizzarel’uomo mentre viaggiava a bordo di un’auto, da solo, tra i comuni di Giugliano in Campania e Sant’Antimo.Al momento opportuno, con due distinte autovetture, i poliziotti casertani e partenopei sono piombati sullatitante, tagliandogli la strada al fine da precludendogli ogni possibile via di fuga; tuttavia, incurante delfatto che ormai era in trappola, l’albanese ha più volte speronato le pattuglie della Polizia e, nel tentativo diguadagnare la fuga, ha persino provato ad investire gli agenti. Resosi conto di non poter scappare inmacchina, ha abbandonato l’autovettura per effettuare un ultimo tentativo di fuga a piedi, ma è statoraggiunto e immobilizzato immediatamente dopo. Così, è stato condotto negli uffici per poi, al termine degliatti di rito, venire associato alla casa circondariale competente.