CASERTA. LE FOTO. Centinaia di buste della monnezza non raccolte. I mezzi ISVEC sono fuori uso?

CASERTA – Ulteriori problemi nella raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Caserta, gestito dalla ISVEC di Ivano Balestriere e del presidente Giuseppe Izzo.

Per motivi che cercheremo di approfondire nelle prossime ore, la raccolta della domenica notte/lunedì mattina, ovvero quella relativa alla plastica e all’alluminio, il cosiddetto multimateriale, non è andata a buon fine.

La città, infatti, risulta non coperta dalla raccolta rifiuti in diverse zone. Le vie lasciate non “attive” sono diverse: via Cappuccini, via Fonton, via Amalfi, via Santissimo nome di Maria, ma anche via De Falco e il rione Vanvitelli.

Alla base di questa mancata raccolta ci sarebbero ancora problemi relativi ai mezzi, due dei quali non partiti dal cantiere e quindi impossibilitati ad attivarsi per il servizio di raccolta. Un problema già segnalato dai dipendenti e dal nostro giornale, con i lavoratori che avrebbero anche ritardi nei pagamenti. Una certa insoddisfazione che ora sta emergendo in maniera ancor più esplicita.