CASERTA. PAZZESCO. Bambini feriti finiscono al pronto soccorso per lo scivolo “killer” di villetta Padre Pio

CASERTA – La denuncia, come spesso avviene nei nostri tempi, si è sviluppata attraverso i commenti e i post pubblicati sui social media: le giostrine installate all’interno della nuova villetta Padre Pio a Caserta sono pericolose. E’ questa la denuncia che arriva dai familiari di alcuni bambini che si sarebbero feriti mentre giocavano nell’area verde inaugurata circa due settimane fa.

Il parco Padre Pio, i cui lavori sono stati affidati all’impresa F.C. Group e alla società cooperativa La Cattolica, ditte unitesi in un’associazione per aggiudicarsi questa commessa milionaria e entrambe con sede a Casal di Principe.

Due le circostanze che avrebbero provocato i ferimenti dei piccoli casertani: tra l’apertura del tubo-scivolo e la pavimentazione anti-trauma ci sarebbero almeno una ventina di centimetri con i piccoli che quindi rischiano di cadere dallo sbocco in quanto mancherebbe la discesa a raso del pavimento, ma non solo. In alcuni punti del castello a monte dello scivolo, ad un altezza di circa un metro e mezzo, mancherebbero i parapetti, condizione rischiosissima per i bambini che potrebbero cadere da oltre due metri di altezza. Tutto ciò avrebbe già fatto sì che diversi bambini siano stati accompagnati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta o presso i pediatri di base a causa di fratture, in particolare di tibia e perone.