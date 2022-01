CASERTA Le parole del vescovo Lagnese rianimano il dibattito, il Comitato Macrico verde: consiglio comunale ad horas sulla destinazione dell’area

Sergio Tanzarella e Maria Carmela Caiola: “Sì al verde pubblico inedificabile, come richiesto dai cittadini nella petizione discussa nell’aprile del 2021”

CASERTA Il Comitato Macrico Verde, nelle persone di Maria Carmela Caiola e Sergio Tanzarella, accogliendo con rinnovata fiducia le importantissime dichiarazioni del vescovo Pietro Lagnese in occasione del Te Deum, e date le ultime, ripetute dichiarazioni del sindaco di Caserta, oggi favorevole alla destinazione urbanistica F2 sull’area, chiede che venga convocato ad horas un consiglio comunale per approvare quanto richiesto dai cittadini con petizione discussa nel civico consesso il 13 aprile scorso. In tale data il consiglio comunale si era espresso negativamente sulla destinazione a Verde Pubblico inedificabile per l’area Macrico, ma confidiamo che, insieme al sindaco, anche i consiglieri comunali da poco eletti, potranno dimostrare la loro nuova, illuminata visione del destino della nostra città”.