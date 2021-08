CASERTA. L’operazione finisce male e la paziente porta l’ospedale in tribunale

CASERTA – E’ un’operazione chirurgica eseguita all’ospedale Sant’Anna e san Sebastiano nel 2018 il centro del contendere tra la struttura sanitaria del capoluogo e la signora F.P., paziente che ha citato in giudizio il nosocomio richiedendo una cospicua cifra come risarcimento danni.

La citazione è stata promossa dal legale della donna al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il foro competente per quanto riguarda l’ospedale di Caserta. Finirà, quindi, in tribunale questa storia partita in una sala operatorio del Sant’Anna e San Sebastiano nel novembre del 2018. In attesa di capire se il giudice darà ragione alla paziente, la struttura diretta da Gaetano Gubitosa ha già messo in azione la compagnia assicuratrice dell’ospedale di Caserta, l’Am trust Europe Limited, che come d’accordo con la struttura, dovrà gestire questa particolare controversia e trovare la soluzione più indolore per il nosocomio del capoluogo. La società assicurativa ha indicato anche l’avvocato, Riccardo Garofalo dello Studio Legale Di Rienzo & Associati.