CASERTA. Lutto, muore noto cardiologo e docente. “E’ stato un maestro per molti giovani medici”

CASERTA – (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo della medicina, Ernesto Correale, noto cardiologo non c’è più. Ernesto Correale, cardiologo, noto docente presso il Policlinico di Napoli, nel 1996, gli fu conferita la medaglia di Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Una grande perdita per il mondo della medicina, Correale era uno straordinario luminare della cardiologia, insegnante di grande cultura e capacità, casertano doc, la sua dipartita è davvero una perdita umana e professionale grande per la collettività. Centinaia i messaggi di addio per il professore, ecco due dei più descrittivi della personalità e qualità di Correale.

Bianca Gazzillo: “Voglio ricordare ai casertani che lo hanno conosciuto,per vicende personali o trasmesse ,un uomo di grandissimo spessore.Incommensurabile umanità,eccelsa competenza,totale dedizione alla sua missione,classe e signorilità.Non l ‘ ho mai sentito alzare la voce né spazientirsi;era fonte di sapere e conoscenza,di attenzione e senso etico ;compostezza e passione.Un grande maestro per me e molti altri medici .Ieri ci ha lasciato ERNESTO CORREALE.Riposa in pace,grande uomo.”

Benedetto Lombardi “Sicuramente un Uomo straordinario,sicuramente un Caposcuola e un Maestro che ha formato Allievi di primimissimo ordine,punta di diamante della Clinica Medica dell ” Universita’ di Napoli che e’ e rimane una eccellenza mondiale per il Sapere trasmesso ad una platea di Medici che non teme confronti.E” stato il Caposcuola della Cardiologia dell Ospedale di Caserta formando una Squadra di cardiologi di non comune valore di cui l’ intera collettivita’ continua a giovarsi! CHAPEAU Professore!“