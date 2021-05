CASERTA. Mancanza di stabilizzazione e concorsi, operatori Osa contro l’Asl

CASERTA – Alcuni operatori socio-sanitari di Caserta hanno manifestato questa mattina all’esterno della sede dell’Asl nel capoluogo, in via Unità d’Italia. A far scattare il presidio sarebbe stata la convenzione stipulata dall’azienda sanitaria casertana con Napoli nord che, secondo i manifestanti, non tutelerebbe chi da anni lavora da precario nella stessa Asl Caserta. La richiesta degli operatori è quella di una stabilizzazione e dell’indizione di concorsi o manifestazioni d’interesse per la loro categoria professionale.