CASERTA. Messa in vendita dal Demanio la caserma Bronzetti di Falciano. Oltre 800 mila euro per l’asta

CASERTA – Nel dicembre 2018 (LEGGI QUI) pubblicammo in esclusiva i due edifici che il Demanio stava per vendere nel centro di Caserta tra cui il padiglione Trieste all’interno di piazza Dante e dinanzi Gran Caffè Margherita, storica sede del Circolo Nazionale Caserta. Poi arrivò la politica e ovviamente quei giornali che, per far presto, preferiscono il semplice comunicato che il doloroso e insopportabile approfondimento. Lo diciamo adesso perché se tra qualche settimana leggerete questa notizia, potrete fare un 2+2 rapido e indolore.

In questi giorni, l’agenzia per il Demanio ha reso noto il disciplinare di gara, il bando e i 93 beni che sono finiti all’asta, per rimpolpare le casse dello Stato. Di questi novantatré, solo uno ricade in Campania ed è a Caserta. A finire sul mercato c’è quello che resta dell’ex Caserma Bronzetti, su via Politano, cuore pulsante di Falciano.

I bandi pubblicati si differenziano per termine di scadenza dell’offerta: un termine più ravvicinato, il prossimo 15 ottobre e un termine più lungo, fissato invece al 15 novembre. L’agenzia demaniale descrive l’immobile come un fabbricato di vecchia costruzione. Vedendo le foto all’interno, la stato di salute dell’ex caserma non appare ottimo, devastata com’è dal tempo che inevitabilmente è passato dall’ultimo utilizzo. 812 mila euro per 6166,52 metri quadrati. E’ questa la base d’asta, il punto di partenza per i papabili acquirenti che avranno tempo fino al 15 novembre per presentare la loro offerta.

CLICCA QUI PER CONSULTARE I BANDI