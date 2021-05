CASERTA. Militari dell’Esercito sventano rapina in banca, arrestato malvivente

CASERTA – Due militari dell’Esercito italiano hanno sventato una rapina questa mattina a Caserta, consentendo l’arresto del rapinatore. I militari, impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, appartenenti al Raggruppamento Campania su base 7° Reggimento bersaglieri, sono intervenuti per bloccare un rapinatore che aveva appena commesso una rapina all’interno di un ufficio bancario nel centro cittadino di Caserta. Ad attirare l’attenzione dei due bersaglieri, fuori servizio, sono state le richieste di aiuto del personale dell’istituto di credito che indicavano un uomo in fuga, prontamente raggiunto e bloccato dai militari. Il presunto rapinatore, successivamente, è stato consegnato alle forze dell’ordine per essere sottoposto alle procedure di rito.