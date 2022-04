CASERTA. MOVIDA SELVAGGIA Stretta sulla vendita di alcolici e stop alla musica a partire dalla mezzanotte

In calce la nuova ordinanza firmata dal vicesindaco, nominato oggi, Enzo Battarra. Il provvedimento è stato condiviso dai componenti del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

CASERTA E’ stata pubblicata oggi l’ordinanza sindacale sulla sicurezza cittadina definita e condivisa nei giorni scorsi con Prefettura e Questura e con tutti i componenti il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica. Il provvedimento, firmato dall’assessore Enzo Battarra, nominato oggi vicesindaco a causa del temporaneo impedimento del sindaco Carlo Marino e del vice Emiliano Casale, prevede nella parte dispositiva: “Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione su tutto il territorio cittadino, dal 9 Aprile 2022 al 30 giugno 2022: il divieto assoluto di somministrazione di alimenti e bevande o vendita per i pubblici esercizi e attività artigianali, dalle ore 02.00 alle ore 06:00 di tutti i giorni, con sgombero degli avventori/ clienti; il divieto assoluto di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in bottiglie di vetro, tutti i giorni dalle ore 22.30 e fino alle 06.00 del giorno successivo, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette a pubblico passaggio di tutta la città, ad eccezione del servizio di somministrazione nelle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico, con tavolini, sedie, dehors e similari; per tutti gli esercizi il divieto di diffusione della musica all’interno degli stessi senza la prescritta Valutazione Impatto Ambientale e comunque dalle ore 00:00 dal 9 aprile al 31 maggio e dalle ore 01.00 dal primo giugno al 30 giugno; per tutti gli esercizi, compresi distributori automatici e di vicinato, il divieto di vendita di qualsiasi bevanda alcolica e di altre bevande in vetro, dalle ore 20.30 alle ore 06.00 di tutti i giorni; per tutti, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico, soggette a pubblico passaggio e all’interno degli esercizi pubblici, il divieto di consumare qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro. I divieti di cui sopra non sono validi per le attività di delivery”.

Ordinanza n. 12