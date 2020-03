CASERTA. Muore a 54 anni Daniela, prof di matematica della scuola media

CASERTA (g.v.) – Erano in tanti questo pomeriggio, fuori la chiesa di Casolla a Caserta, a porgere l’ultimo saluto alla bravissima prof di matematica Daniela Del Vaglio, 54 anni, volata al cielo in poche settimane stroncata da brutto male. Increduli, affranti da un dolore terribile tutti quelli che la conoscevano. Nessuno dimenticherà il suo sorriso che entrava nell’anima, la sua empatia disarmava anche l’alunno più distratto. Gli allievi della scuola Media Giacomo Stroffolini di Casapulla e le sue colleghe hanno letto al termine dell’omelia una commovente lettera per ricordarla. Rimarrà per sempre nei loro cuori