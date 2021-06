CASERTA. Non tutti gli eroi indossano un mantello. Esasperato di pagare continuamente, si “riappropria” di uno stallo del parcheggio

CASERTA – Sicuramente in città gli stalli a pagamento sono senza ombra di dubbio troppi rispetto a quelli liberi. Se poi si pensa che la gestione di quelli blu, è in mano private il cui ricavato viene gran parte trattenuto e senza che nessun beneficio arrivi ai cittadini, allora è proprio lì che scatta la genialata.

Stiamo parlando della persona che in via Patturelli, ha pensato bene di ricavarsi uno stallo di sosta non a pagamento, ridipingendo, sopra a quelle blu, le strisce bianche, come si può vedere dalla foto resa pubblica dal gruppo Facebook Ciochevedoincittà Caserta – Frazioni, Area urbana, extraurbana,pedemontana.

Non è legale, lo sappiamo benissimo, ma ammettiamolo: è un’intelligente forma di ribellione.