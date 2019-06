CASERTA – Sono giunti a soccorrerla in men che non si dica, i vigili del fuoco di Caserta che, quando sono entrati in casa, l’hanno ritrovata riversa a terra nella camera da letto. Stiamo parlando di una donna di 90 anni, risiedente in via Galilei a Caserta. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che le hanno riscontrato la rottura del femore. La donna è stata trasportata in ospedale.