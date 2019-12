CASERTA. La slitta di Babbo Natale sbatte contro il ponte di Ercole. E’ virale la geniale vignetta del 25 dicembre

CASERTA – Ieri vi avevamo dato notizia di “una nuova speranza” all’incrocio che porta al ponte di Ercole. Ma restano poche le cose di cui essere soddisfatti alla fine di questo anno per la via di transito che da Casagiove porta al centro di Caserta. Staffe di metallo, camioncini troppo alti e blocco del traffico improvviso. I disagi del ponte di Ercole li conosciamo tutti.

In questi giorni di Natale, forse aiutati dal maggior tempo libero, c’è anche chi si diverte a disegnare e a “sperculare” con vignette natalizie, che vedono protagonista Babbo Natale. Questa che vedete qui in alto è una delle caricature più divertenti che abbiamo trovato sul web. Ahi noi non sappiamo chi sia l’autore. Se dovesse vedere questo articolo, il disegnatore si palesi, saremo felici fargli i complimenti per l’ironia e il tratto.