CASERTA. Parcheggi riservati alle moto occupati da auto e monopattini

Tale disagio di certo non va ad incentivare gli spostamenti in due ruote che invece recherebbero minore impatto sul traffico urbano

Caserta (pm) – Tempi duri per i motociclisti casertani. A parte le condizioni disastrate di maggior parte delle strade, che condividono con automobilisti e pedoni, ma con un maggior rischio che non stiamo qui a spiegare talmente è intuibile, parliamo degli spazi di sosta che sarebbero loro dedicati.

Ce ne sono pure alcuni in città, ma in pratica sono generalmente inutilizzabili per le situazioni del tipo di quelle che documentiamo nelle foto di testa, riferite ad un parcheggio per motocicli in corso Trieste. C’è sempre qualche macchina ferma che ne ostruisce l’accesso o lo rende arduo e pericoloso. A questo si aggiunga che, da quando sono entrati in uso, a pagamento, i monopattini della Kcity, essi vengono tenuti nell’area come punto di raccolta occupandone buona parte.

Eppure gli spostamenti con i motoveicoli dovrebbero essere favoriti e incentivati per il decisamente minore impatto che hanno sul traffico urbano.

L’unica soluzione a questo stato di cose sarebbero i controlli assidui della polizia municipale, in modo che chi parcheggia in maniera vietata sappia che verrà immancabilmente sanzionato.

All’opposto, i controlli solo occasionali che vengono attuati non hanno quasi nessun effetto deterrente. L’automobilista comune, difatti, nel compiere l’infrazione è portato a credere che scamperà i controlli quando saltuari. Mica sarà così sfortunato da incapparci proprio lui, è portato a pensare.

Sorprende, in tutto questo, il silenzio del motociclismo organizzato pure sviluppato nel capoluogo. Sarà che in un modo o nell’altro il posto per mettere il motorino e la moto alla fine si rimedia sempre. Ma non è una gran consolazione.