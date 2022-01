CASERTA Parcheggio Pollio, terminato l’idillio tra i Dresia e il Comune? Il vicesindaco Emiliano Casale: “La gestione dell’area non sarà affidata alla Sea Services, né a società ad essa collegate”

Il parcheggio è stato chiuso sabato scorso e riaperto stasera solo per permettere la sosta ai dipendenti pubblici. Si attende l’affidamento annuale dell’area. E per il futuro un ambito project financing

CASERTA (r.s.) Sta provocando non pochi disagi la chiusura del parcheggio nell’ex caserma Pollio, in via Vittorio Veneto. Gli agenti della polizia municipale hanno apposto i sigilli sabato scorso e l’area è stata inaccessibile per tutto il fine settimana e, pare, lo sarà fino al momento in cui il Comune di Caserta non provvederà all’affidamento del servizio. Poche ore fa, però, i sigilli apposti dai caschi bianchi sono stati rimossi. Questo per permettere ai soli dipendenti statali degli uffici pubblici della zona (Catasto-Agenzia delle Entrate, Scuola di pubblica amministrazione e Uffici del Ministero dell’Interno), di poter parcheggiare.

L’affidamento del servizio, come ci spiega Emiliano Casale, vice sindaco e assessore con delega ai Parcheggi “non potrà certo essere disposto nei confronti della Sea services srl” della famiglia Dresia, ovvero della società che fino ad oggi ha gestito l’area e che ha già usufruito di due proroghe consecutive.

“Il contratto è scaduto e l’amministrazione comunale ha avviato una procedura di gara che, purtroppo, non è stato possibile espletare nei tempi opportuni. Questo è accaduto – spiega Casale – perché il funzionario che avrebbe dovuto procedere all’affidamento è stato impossibilitato a farlo perché positivo al Covid. La mancanza di personale e la pandemia che in queste ultime settimane è riesplosa a Caserta non ci hanno permesso di rispettare i tempi tecnici. Ora, la procedura va avanti e, speriamo, in tempi brevissimi, nell’affidamento del servizio. Affidamento che durerà un anno”.

Ma, ci chiediamo, viste le proroghe finora concesse alla Sea services srl, era davvero così impellente chiudere nel fine settimana l’unico parcheggio che permette di essere in cinque minuti in via Mazzini e corso Trieste? I commercianti del centro, le cui vendite, nonostante i saldi, procedono a rilento, non avranno certo gioito di questa scelta dell’amministrazione comunale. Insomma, nelle more di questo affidamento annuale, non si poteva “prorogare la proroga” di qualche altra settimana? In fondo la stessa Sea Services srl potrebbe partecipare alla mini gara per questo affidamento annuale… Ma è lo stesso Emiliano Casale a spiegarci che non sarà così: “Il prossimo affidamento non verrà fatto alla Sea Service, né a nessun’altra società in qualche modo collegata alla Sea Services”.

Beh, come fa ad esserne così certo il vice sindaco? Probabilmente già conosce il nome delle ditte che hanno risposto alla mini gara. Sembra, in un certo qual modo, essere terminato l’idillio tra il Comune di Caserta e la famiglia Dresia che, ricordiamo, certo non ha fatto mancare il suo appoggio elettorale a Carlo Marino e, soprattutto, ai candidati del cosiddetto listone dei Moderati: a Massimiliano Marzo, in primis, ma se ricordiamo bene, anche a Casale stesso… In ogni caso, espletata questa procedura di gara, una volta terminato l’anno di gestione del parcheggio, l’amministrazione comunale procederà poi attraverso un project financing, all’affidamento dell’area per un periodo molto più lungo. E chissà se, alla fine, non saranno nuovamente i Dresia ad aggiudicarsi la ben più remunerativa gara.