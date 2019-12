CASERTA – Un principio d’incendio si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 16.30, in via Pagano, stradina che collega via Roma a Piazza Sant’Anna. Le fiamme hanno preso origine nella cucina di una nota pizzeria. Sul posto i vigili del fuoco allertati dai presenti. La stradina, per consentire lo spegnimento del rogo, è stata interdetta al traffico.