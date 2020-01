CASERTA(d.l.) – Un forte boato è stato avvertito intorno alle 23 di ieri sera in via Collecini a San Leucio. Un’ auto è andata in fiamme, che in un attimo hanno coinvolto anche una seconda vettura. A lanciare l’allarme i residenti della zona. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco , ancora ignote le cause.