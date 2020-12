CASERTA – Noi non vogliamo essere severi o dei tromboni perché non siamo proprio i tipi, anzi, il commento alla foto strappa anche un sorriso, però questo la dice lunga su come le nuove generazioni considerano la storia della città. E per qualcuno, il buon Vanvitelli, contornato dai cavi elettrici che portano l’elettricità alle piccole decorazioni natalizie, si trasforma in “spiderman”. E vabbè…