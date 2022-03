CASERTA Pio Del Gaudio (quasi) assunto da dirigente nell’Air, società della Regione Campania. C’entrano le elezioni? Direbbe l’ottimo Nicola Turco: ah, saperlo

A capo di questa società si trova da tempo il casertano Anthony Acconcia. La graduatoria, il cui documento pubblichiamo in calce, è formata da soli due nomi. Sullo sfondo la fusione ormai certa tra Air e Enav per la formazione di un unico grande polo dei trasporti regionali

CASERTA (g.g.) La notizia merita sicuramente un approfondimento. Solo quando ciò avverrà esprimeremo anche delle valutazioni che saranno esclusivamente di carattere politico. Circostanza, questa, da sottolineare sempre in questa terra sconcertante di incultura galoppante, sempre pronta a considerare un fatto personale la semplice e doverosa funzione di un giornale normale di verificare come viene utilizzato il pubblico denaro.

La mini graduatoria che leggete in calce a questo breve articolo contiene due nomi: il primo quello di Antonio Pellegrino, il secondo quello di Pio Del Gaudio. Al 99,99% si tratta dell’ex sindaco di Caserta al centro di una montagna di polemiche alle ultime elezioni comunali per il suo posizionamento pro Carlo Marino in sede di ballottaggio. Diciamo 99 perché il concorso in questione riguarda la copertura di un posto, e che posto, da dirigente Area amministrativo finanziaria con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Una robina da 3 o 4mila euro al mese. Il combinato il nominativo Pio Del Gaudio, la dirigenza messa a concorso e il fatto che questo che è stato bandito da Air, cioè dalla società con capitale totalmente nelle mani della Regione Campania, crea il 99% di cui abbiamo parlato. Ma 99 non significa 100% per cui, attendiamo qualche ora per completare i nostri accertamenti.

Non sappiamo quando sia stato bandito il concorso. Se prima, durante o subito dopo la campagna elettorale per le Comunali. Sappiamo invece che, al momento, questo Pio Del Gaudio (al 99%) non lo ha vinto perché il posto se lo è aggiudicato Antonio Pellegrino. Riteniamo, però, che a un concorso di questo livello abbiano partecipato tanti professionisti. Aver conquistato il secondo posto in una graduatoria formata da sole due persone, significa che Pio Del Gaudio è stato considerato idoneo alla luce dei punteggi del documento in calce, ma al momento non occuperà quel posto Non c’è dubbio che nel giro di pochi mesi, soprattutto quando sarà completato il processo di fusione di Air con Enav, costituendo in questo modo un unico grande polo dei trasporti, questa seconda posizione, che significa essere anche il primo dei non prescelti, determinerà l’assunzione con la stessa mansione, con lo stesso stipendio, di Del Gaudio.

Ora, noi abbiamo due linee di valutazione: se non è lui, allora ci scuseremo anche se abbiamo pensato male. Se è lui, ci asterremo da ogni considerazione, invitando tutti quelli che si sono candidati con Del Gaudio, tutti quelli che gli hanno consentito di arrivare a quel 13% poi portato al cospetto del governatore De Luca quale decisivo fattore per la vittoria di Carlo Marino, cosa ne pensano oggi dell’esperienza vissuta e se ritengono, magari, di essere stati, in qualche modo, utilizzati.

Graduatoria Air Autoservizi Irpini – Profilo 1 Dirigente Area Amministrativo-Finanziaria (3)