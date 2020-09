CASERTA. PONTE DI ERCOLE. Dopo lo schianto di ieri, altri lavori e blocco del traffico. LE VIE INTERESSATE

CASERTA – Dalle ore 05:00 a termine lavori del 04 Settembre 2020, è stata decisa la chiusura al traffico per brevi tratti, con deviazione del traffico veicolare di Via Camusso e Via Santorio nel tratto compreso tra Via San Francesco e Via Sardegna. Questi lavori, da ciò che emerge dal documento rilasciato dal comune di Caserta, dovrebbero servire a migliorare l’efficienza dell’impianto di segnaletica luminosa al Ponte di Ercole. Un lavoro che ogni 2-3 mesi viene compiuto ma che non sta portando gli effetti sperati, considerando i continui incidenti che avvengono al ponte.