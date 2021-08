CASERTA – “Da oggi e per una settimana potrebbero verificarsi interruzioni del servizio di pubblica illuminazione in un’area tra Parco Cerasola e frazione di Tuoro: vicolo Spaventa, via Comunale per Tuoro (via Marchesiello) da via Rossini a via Fanelli, via Rossini, zona di Parco Primavera). L’interruzione è dovuta ai lavori in corso sul sistema fognario e al rifacimento dei marciapiedi.” Lo si apprende dai canali social della città di Caserta.