CASERTA. Prima edizione “All Winners” al Cetac: premiati i campioni dello sport

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa.

CASERTA. La prima edizione del Premio ‘All Winners’, organizzato dal Cetac di Caserta in collaborazione con Ussi e Ferdinando Arcopinto, ha visto la partecipazione di sportivi, autorità e istituzioni, creando una leale sinergia tra sport, salute e intrattenimento. Conduttori della serata, Max Giannini, da Radio Kiss Kiss, e Maria Parente.

Ospiti e relatori

Con la partecipazione e gli interventi dell’avv. Gianpiero Pilla, ‘padrone di casa’ del Cetac; Gianfranco Coppola, presidente nazionale Ussi; Michele De Simone, delegato Coni Caserta; Mario Zaccaria, presidente Ussi Campania; Lucio Bernardo, fiduciario provinciale USSI; Ferdinando Arcopinto, Capodelegazione Nazionale Beach Soccer Club Italia FIGC; gli attori Sergio Assisi e Fiorenza D’Antonio, si è concluso con grande successo un evento che firma la storia dello sport nazionale.

Autorità e Istituzioni

Non è mancato il contributo delle autorità presenti alla cerimonia di premiazione, tra loro: Raffaele Cantone, Procuratore generale; Carlo Marino, sindaco di Caserta; Tiziana Maffei, direttore della Reggia di Caserta; Giampiero Catone; Carlo Fucci, Procuratore della Repubblica di Isernia; Colonnello Manuel Scarso, Comandante Carabinieri della Provincia di Caserta; Colonnello Nicola Sportelli, Comandante Guardia di Finanza di Caserta; Dott. Vincenzo Vitale, Dirigente D.I.G.O.S della Questura di Caserta.

Premiati

Tra i premiati di questa edizione: Vincenzo Cangelosi, Allenatore Casertana F.C.; Emiliano Del Duca, Club Italia FIGC; Nando Gentile, Direttore Tecnico Juvecaserta 2021; Sergio Donadoni, Campione d’Italia Juvecaserta 1991; Salvatore De Falco, Nazionale Scherma Paralimpica; Vincenzo Mangiacapre, Bronzo Olimpico Boxe; Fabio Sciacca, Nazionale Italiana Beach Soccer, Campione d’Europa 2023, medaglia d’argento Giochi Olimpici Europei 2023; Fabiana Vecchione, Nazionale Italiana Femminile Beach Soccer e Vice Campionessa d’Europa, Giuseppe Volpecina, Campione d’Italia Napoli; Raffaele Di Fusco, Campione d’Italia Napoli; Fabio Sannino, Club Italia FIGC.

“Campioni per sempre”

Una parentesi dedicata interamente al calcio, suggestiva ed emozionale, è rappresentato dalla testimonianza di Gianfranco Coppola, giornalista Rai e autore, con la sua ultima pubblicazione “Campioni per sempre”, dedicato al terzo scudetto del Napoli. Con l’autore, Raffaele di Fusco, figlio del territorio e protagonista dei magici anni a cavallo tra gli ’80 e ’90. L’incasso delle copie sarà devoluto in beneficenza a ‘Casa di Tonia-Fondazione per la Vita’ centro di accoglienza per donne in difficoltà voluto dal Cardinale Emerito di Napoli Crescenzo Sepe, nativo di Carinaro, città confinante con Aversa.

“Grande soddisfazione”

“Siamo soddisfatti del lavoro svolto e della entusiasmante partecipazione delle personalità coinvolte”, dichiara l’avv. Gianpiero Pilla, e conclude: “Il Cetac, centro polidiagnostico di Caserta, pone grande attenzione al progresso tecnologico soprattutto in ambito sportivo, con lo sguardo sempre rivolto a nuove frontiere”.