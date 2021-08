Sanità, tetti di spesa esauriti. “Resiste” solo la Diabetologia fino a novembre

CASERTA – Tetti di spesa sanitari quasi tutti scaduti. Soltanto la Diabetologia resterà in convenzione ancora fino al 5 novembre, mentre tutte le altre terminano di essere coperte dalla Regione Campania entro questo mese.

Per quanto riguarda le branche a visita, il termine ultimo di copertura è previsto per il prossimo 30 settembre. Il 20 agosto è scaduto il tetto per la Cardiologia, mentre il colpo di grazia alla medicina accreditata è arrivata il 30 luglio con l’esaurimento dei tetti di spesa per le indagini su sangue e urine.