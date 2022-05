CASERTA. Blitz della Polizia per due chioschi-bar, aperti al centro della città per un evento

CASERTA – Nell’ambito dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato in materia di commercio, personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Caserta ha contestato al titolare di due chioschi adibiti alla vendita di bevande e somministrazione, ubicati al centro di Caserta ed aperti in occasione di un evento di pubblico spettacolo, sanzioni di carattere amministrativo per la violazione delle norme contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza correlate alla mancata esposizione dei titoli autorizzativi.

Proseguiranno nei prossimi giorni mirati servizi, disposti dal Questore della provincia di Caserta, finalizzati alla verifica del rispetto della disciplina di settore e delle norme a tutela della pubblica incolumità.