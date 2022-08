CASERTA SENZ’ACQUA Lavori Italgas alla rete idrica: mercoledì rubinetti a secco in città. ECCO DOVE

Tante le frazioni interessate, ma anche buona parte del centro cittadino. L’intervento necessario per la sostituzione dei un misuratore guasto

CASERTA Italgas Acqua informa che la società Acqua Campania ha comunicato che per procedere alla sostituzione del loro misuratore guasto presente nel punto di presa regionale denominato Galatina, a partire dalle ore 14:30 del giorno 10/08/2022 e fino alle ore 17:30 del 10/08/2022, sospenderà l’erogazione idrica.

La mancanza totale della fornitura idrica interesserà le frazioni di San Clemente, Tredici, Centurano, Falciano, San Benedetto, Via Falcone e traverse, Via Borsellino e traverse, Via Eleuterio Ruggiero e traverse, Viale Medaglie d’Oro, Via Unità Italiana e traverse, Viale Beneduce e traverse, oltre una grossa zona del centro cittadino.