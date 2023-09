CASERTA. Si presenta a casa come amico del figlio e le ruba 1000 euro. Anziana truffata in pieno centro

Ad aspettarlo fuori dall’abitazione, ha però trovato gli agenti della squadra mobile del capoluogo.

CASERTA. Nella serata di ieri, la squadra mobile di Caserta ha arrestato un 30enne della provincia di Napoli, con già numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti, resosi stavolta responsabile dei reati di truffa e di furto con strappo ai danni di un’anziana donna residente nel capoluogo.

Nel corso di un’attività di prevenzione del crimine diffuso disposta dal questore di Caserta, gli investigatori della Squadra Mobile, mentre transitavano per le vie del centro cittadino, hanno notato un uomo che stazionava con fare sospetto all’esterno di un edificio. Gli agenti hanno seguito il sospettato e lo hanno visto entrare all’interno di uno stabile. Gli agenti della Squadra Mobile, pertanto, sono entrati nell’edificio e poco dopo hanno bloccato l’uomo nel momento in cui usciva frettolosamente da un’abitazione. In quel frangente gli investigatori hanno notato che il sospettato stava mettendo delle banconote nella tasca dei pantaloni. Immediatamente dopo, la proprietaria dell’appartamento dal quale stava uscendo l’uomo ha denunciato ai poliziotti che lo sconosciuto le aveva sottratto 1000 euro in banconote. La donna ha poi precisato che lei stessa aveva messo quell’importo da parte, perché era stata contattata telefonicamente nel pomeriggio da un uomo che, identificandosi come suo figlio, le chiedeva somme di denaro che sarebbero dovute servire per onorare un debito. L’interlocutore aveva poi invitato la donna a consegnare 1000 euro a un suo amico che sarebbe di lì a poco passato a casa dell’anziana signora. Dopo aver visto la persona incaricata alla riscossione, la donna ha intuito di essere stata vittima di una truffa e si è rifiutata di consegnare la somma di denaro: a fronte di tale reazione, l’uomo ha strappato il denaro dalle mani della vittima e si è dato alla fuga per le scale, dove è stato intercettato dagli investigatori.

Alla luce di quanto dichiarato dalla vittima, gli agenti della Squadra Mobile di Caserta, dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, hanno arrestato il malfattore. Il malvivente, da ritenersi innocente fino alla pronuncia di una sentenza definitiva ed evidenziato che la misura precautelare è stata adottata senza il contraddittorio con le parti e le difese e che il contraddittorio avverrà innanzi al Giudice terzo che potrà valutare anche l’assenza di ogni forma di responsabilità, su disposizione della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del processo per direttissima.

L’episodio merita particolare attenzione, perché rientra nel fenomeno delle cosiddette “truffe agli anziani”, nell’ambito delle quali i criminali operano oramai con un consueto e ben definito modus operandi. Infatti, in modo particolarmente convincente, contattano telefonicamente persone in età avanzata, al fine di indurle a consegnare somme di denaro, mediante artifizi e raggiri, consistenti nel fingersi quasi sempre o il figlio della vittima o un sedicente avvocato di un parente che prospetta alla persona offesa urgenti problemi di natura economica.

In sostanza, i truffatori, quindi, cercano di approfittare dello stato di vulnerabilità della vittima, dovuto sicuramente all’età. Occorre, pertanto, diffidare di questo tipo di richieste telefoniche, contattando immediatamente i congiunti e le forze di polizia, fornendo a queste ultime l’utenza telefonica che ha effettuato la chiamata e ogni altro elemento utile a identificare gli autori della truffa.