CASERTA. Sicurezza nello sport, un successo il seminario formativo del liceo scientifico Diaz

Traumi e riabilitazione i temi dell’incontro

CASERTA. Oggi al Diaz si è tenuto il primo seminario formativo sulla sicurezza nello sport. In particolare “Sui traumi sportivi e sulla riabilitazione”, tema su cui sono intervenuti, dai diversi aspetti medici, farmacologici , riabilitativi e della pratica dello sport, Marco GINOLFI (Medico), Mario PARILLO (Medico Dietologo ed Endocrinologo e Malattie del Metabolismo), Beniamino BRUNO (Fisioterapista) , Isabella D’ARGENZIO (Farmacista) e Ottone AMORE (Allenatore Nazionale Specialista Velocità FIDAL – Medaglia d’Oro Campionati Italiani Master Indoor Settore Velocità – Finalista ai campionati Europei Master di atletica leggera).

Dopo il saluto istituzionale dell’assessore Enzo Battarra, ha aperto i lavori la prof.ssa Luisa Papa, componente dello staff del Dirigente Scolastico e responsabile del Biomedico, e subito si è entrati nel vivo dell’argomento con il dott Marco GINOLFI che ha illustrato le tecniche di indagine dei traumi sportivi più ricorrenti dalle radiografie alla tac per i traumi ossei, dall’ecografia alla risonanza magnetica per i danni ai tessuti molli. Traumi che non devono essere sottovalutati e bisogna ricorrere al più presto all’indagine strumentale che non è dolorosa e non è invasiva. Del giusto approccio nutrizionale come profilassi ai problemi congeniti e funzionali del sistema muscolo-scheletrico , ha discusso il dott Mario PARILLO (Medico Dietologo ed Endocrinologo e Malattie del Metabolismo) spiegando ai ragazzi quanto possano essere pericolose le diete “fai da te” mentre chi fa sport , anche non professionista, deve seguire la dieta mediterranea perché è varia ed è ricca di tutte quelle sostanze che aiutano anche lo sviluppo corretto nella crescita. Sotto accusa le merendine salate e dolci e le bevande gassate che i ragazzi trovano con facilità anche nelle macchinette a scuola “ Mi sono impegnato- ha dichiarato il dott Parillo- a far apporre un adesivo sulle macchinette presenti nelle scuole per indicare la pericolosità di quelle merendine”.

BRUNO (Fisioterapista) ha ,poi , affrontato il tema “La strategia della fisioterapia e i vantaggi della riabilitazione per il miglior recupero funzionale”, indicando come prima strategia l’indagine strumentale per non incorrere in errori nella riabilitazione.Grande attesa c’è stata per la Medaglia d’Oro Ottone AMORE (Allenatore Nazionale Specialista Velocità FIDAL – Medaglia d’Oro Campionati Italiani Master Indoor Settore Velocità – Finalista ai campionati Europei Master di atletica leggera) che ha parlato della prevenzione dell’infortunio e la riduzione del rischio intrinseco e della peculiarità del gesto tecnico “ Non si sviluppa un muscolo, ma ci si allena nel movimento- ha specificato il professore Amore, sgombrando anche il campo da tutte quelle scorciatoie che , spesso, i ragazzi cercano nelle macchine in palestra per sviluppare questo o quel muscolo e assumendo anche stimolatori e integratori dannosi per la salute. E di questo ampiamente ha parlato la dott.ssa Isabella D’ARGENZIO, Farmacista, che ha anche affrontato il problema della gestione del trauma sportivo attraverso la cura farmacologica e quindi dell’assunzione di antinfiammatori che possono provocare allergie o danni agli organi interni e che vanno assunti secondo prescrizione medica.L’incontro ,organizzato dal profe coordinato dalla vicepreside, si è concluso con un “Chi è del Diaz lo è per sempre” seguito da un grande applauso perché i dottori Ginolfi e Parillo , il prof Amore e la dott.ssa D’Argenzio sono ex alunni del Diaz e hanno dichiarato un attaccamento allo storico liceo casertano che ha attraversato il periodo più bello delle loro vite.