CASERTA. Spaccio alle case popolari di via Falcone. Due arresti dei carabinieri

CASERTA – In Caserta, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, unitamente ai militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno proceduto all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di B.V. cl. 1998, e di D.T.B. cl. 1994, entrambi residenti a Caserta.

I due sono stati fermati, in atteggiamento sospetto, a bordo di un’autovettura in sosta davanti alle case popolari del Parco Falcone. A seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di una busta contenente gr. 4 di marijuana, gr. 20 di hashish, suddivisi in nr. 4 dosi.

Le successive perquisizioni domiciliari eseguite a carico dei due hanno altresì consentito di rinvenire gr. 156 di hashish, già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.