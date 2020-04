L’uomo è stato anche multato per essere in strada senza…

CASERTA – Alla vista dei Falchi della Squadra Mobile di Caserta un 37enne ha tentato di disfarsi di alcune dosi di cocaina che aveva occultate negli slip, ma il gesto è stato notato e l’uomo è stato fermato. E’ accaduto ieri sera, venerdì, al rione Tescione a Caserta. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di droga e multato per essere in strada senza un giustificato motivo.