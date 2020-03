CASERTA. Tentano il colpaccio in via Ruta. Messi in fuga da un residente 23 Marzo 2020 - 17:15

CASERTA – Non si fermano i tentativi di furto da parte dei malintenzionati. Nella notte appena trascorsa, infatti, due banditi incappucciati, hanno sfondato un portone di un palazzo di via Ruta, poi, successivamente hanno provato a forzare gli ingressi del garage. Nel silenzio totale, però, i rumori hanno svegliato un residente del palazzo che ha allertato i carabinieri e messo in fuga i ladri.