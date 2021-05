Tentativo di aggressione a dirigente dell’Asl di CASERTA: da oggi una guardia giurata all’ingresso degli uffici di via Unità

CASERTA – Dopo il tentativo di aggressione, avvenuto nei confronti di un dirigente degli uffici Asl di via Unità Italiana, da parte di un utente che lamentava di non essere stato ancora chiamato per il vaccino covid nonostante avesse aderito alla campagna vaccinale, la direzione generale ha deciso di intervenire.

Questa mattina è comparso all’entrata degli uffici un cartello che dà indicazioni agli utenti su come, e a quale indirizzo e-mail, inoltrare eventuali segnalazioni; e l’addetto del portierato è stato affiancato da una guardia giurata per garantire maggiore sicurezza.