CASERTA. Terribile incidente sulla Variante: auto contro camion dei rifiuti

Disagi si sono registrati alla circolazione in entrambi i sensi di marcia

CASERTA – Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio sulla Variante Anas all’altezza dell’uscita per Tredici-San Clemente. Per cause ancora in fase di accertamento un’auto si è andata a schiantare contro un camion dei rifiuti.

Non ci sarebbero feriti gravi mentre disagi si sono registrati alla circolazione nonostante l’intervento dei militari dell’Esercito, impegnati nell’operazione Strade Sicure nel Casertano, prontamente accorsi.