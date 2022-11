CASERTA Un super amico di Donato Tenga sarà presidente dei Revisori dei conti del Comune. Si placa la guerra all’assessora Martino, mentre per il Belvedere e Adele Vairo…

La carriera di Giuseppe Balbi al Comune di Caserta si è sempre sviluppata parallelamente al grado di incidenza politico, espresso proprio da Donato Tenga, di cui Balbi è intimo amico.

CASERTA (g.g.) Non sappiamo se sei tratti solo di una coincidenza, ma il fatto si è verificato da quando il nome di Giuseppe Balbi, ex presidente del Nucleo di valutazione, è diventato quello ampiamente più gettonato per la nomina nel collegio dei Revisori dei conti.

Più gettonato come componente e, anche, più gettonato come presidente. La carriera di Giuseppe Balbi al Comune di Caserta si è sempre sviluppata parallelamente al grado di incidenza politico, espresso proprio da Donato Tenga, di cui Balbi è intimo amico. Per cui, anche se non è certo, non è sicuramente inverosimile che l’equilibrio tra il sindaco Carlo Marino e Tenga che aveva chiesto la revoca dell’assessore Martino, formalmente nominata a suo tempo in quota Origini (clikka e leggi

il nostro articolo) sia stato trovato proprio sul nome di Balbi come presidente del collegio dei Revisori dei conti, incarico ampiamente meglio remunerato rispetto all’organo (indipendente) di valutazione o Nucleo di valutazione, che dir si voglia. Va compreso, a questo punto, se questa intesa riguardi anche l’ormai famosa quanto incompiuta fondazione che dovrebbe andare a gestire le attività del Belvedere di San Leucio e di tutta l’area delle residenze agricole dei Borbone, per la quale Marino formulò una promessa ben precisa ad, dirigente scolastico dell’istituto magistrale, poi divenuto anche altro, Alessandro Manzoni di Caserta, e politicamente aggregata a Carlo Marino, del quale è stato assessore alla Pubblica istruzione nell’ultima parte della sua prima consiliatura e che ha appoggiato alle elezioni comunali dell’ottobre del 2021.