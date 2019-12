CASERTA. Vaccinazioni caos nel Palazzo della Salute, medico donna inveisce contro un collega e si sente male

CASERTA – Una dottoressa si è sentita male dopo un alterco avuto con un altro medico. E’ successo durante la mattinata nel Palazzo della Salute, in zona Saint Gobain. Intorno alle 8 i genitori in fila, in attesa di vaccinare i propri figli, hanno visto uscire la dottoressa da un ufficio in stato di agitazione. Gridava insulti contro un altro medico che era nella stanza. La rabbia ha lasciato spazio ad un malore. Sul posto è arrivata un’ambulanza, mentre alcuni genitori sono rimasti ad aspettare, altri sono invece volevano chiamare le forze dell’ordine, altri ancora sono andati via. Dopo un’ora e mezza circa è comparso un altro medico che ha sbrigato le vaccinazioni.