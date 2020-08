CASERTA. Violenta aggressione all’infermiere del Sant’Anna e San Sebastiano. Due denunciati

CASERTA – Due persone sono state denunciate in stato di libertà dai Carabinieri per aver aggredito fisicamente un infermiere la scorsa notte nel pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. I due erano giunti al pronto soccorso da circa un quarto d’ora quando hanno iniziato a sollecitare l’intervento dei sanitari. Un infermiere li ha invitati ad attendere qualche altro minuto, ma ha ricevuto un pugno alla testa da uno dei due.

L’infermiere è ricoverato nell’unità di medicina d’urgenza dell’ospedale casertano, ha disturbi all’udito ed è sotto osservazione in attesa dell’esito degli esami diagnostici. “Purtroppo non è la prima volta che accade un episodio del genere”, spiega il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano, Gaetano Gubitosa, che oggi si è recato al pronto soccorso “per valutare il tipo di interventi da porre in essere quanto prima. Interventi strutturali e logistici – aggiunge Gubitosa – sono stati già realizzati nel 2017 per separare gli ambienti operativi da quelli in cui ci sono pazienti o familiari in attesa. Ora valuteremo se realizzare ulteriori interventi per separare definitivamente gli operatori sanitari dagli assistiti proprio per cercare di evitare contatti fisici”.