CASERTA&MONNEZZA Alla Ecocar srl altri 150mila euro per “aggiornamento canone”. Il super dirigente Biondi firma, i contribuenti casertani pagano

IN CALCE ALL’ARTICOLO LA DETERMINA 1447 firmata ieri dal super dirigente del Comune. Sempre per l’aggiornamento del canone, e che canone, la società aveva già intascato 680.434,935 euro

CASERTA Ben 150.649 euro alla Ecocar srl. Con determina 1447 firmata ieri, 3 agosto 2022, il super dirigente del Comune di Caserta Franco Biondi, stabilisce che alla società che dal 2012 si occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluogo, venga assegnata tale somma quale “aggiornamento del canone non solo per il periodo dettato dalla sentenza del Tar Campania n.04771/2021, ma a tutto il periodo del servizio fino al 15 marzo 2021, determinando, in tal modo, la somma finale a saldo per l’intera attività espletata dalla società Eco Car Srl, che dovrà essere reperita attraverso i residui degli anni di riferimento, capitolo di spesa corrente n. 2064, o eventuale compensazione tra le parti sul dare ed avere”.

“Le somme riferite agli anni 2013,2014, 2015, 2016 e 2017 vanno definite e liquidate dall’Osl

(Organo Straordinario di Liquidazione) – il compenso revisionale per il periodo febbraio 2013 (inizio attività) – ottobre 2017 è stato, infatti, acclarato con la determina n. 214/2017, rimasta inoppugnata come sancito dal Tar e, allo stato, è stata già elargita alla società Eco Car Srl la somma di € 680.434,935 oltre iva al 10%, quale aggiornamento canoni; la somma di € 150.649,83 iva esclusa al 10% verrà corrisposta quale conguaglio per l’aggiornamento del canone – riferito al Servizio di che trattasi – anni 2018, 2019, 2020 fino al 15 marzo 2021″.

La società Ecocar lavora nel capoluogo dal 2012, per via di un diritto acquisito tramite una procedura di gara che aveva come durata massima 5 anni. Il servizio è stato prorogato, quindi, più e più volte rispetto alla sua natura originaria. Se non si tratta di un record storico, poco ci manca.

Ma su quanto accaduto e accade nel capoluogo di Terra di Lavoro in merito alle gare per i rifiuti ci sarebbe tanto da dire e da scrivere, non dimendicando poi di soffermarsi sulla questione che a vincere la gara, dieci anni fa, fu il consorzio Ecocar, società diversa, partita Iva diversa rispetto alla “semplice” Ecocar srl. Ma questo è solo un filone di una storia infinita che, siamo certi, interessa ed interesserà parecchio anche la magistratura inquirente.

